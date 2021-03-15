ضبط 3,5 طن أرز مجهول المصدر فى حملات تموينية بالشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3,5 طن "أرز" معبأة داخل عبوات بدون مستندات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية .