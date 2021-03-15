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حوادث

ضبط 3,5 طن أرز مجهول المصدر فى حملات تموينية بالشرقية

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:05 ص
ارز فاسد
ارز فاسد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3,5 طن "أرز" معبأة داخل عبوات بدون مستندات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية .
 
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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