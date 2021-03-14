ورقة ضغط ومشكوك في صحته.. داليا زيادة عن تقرير المجلس الدولي لحقوق الإنسان بشأن مصر

قالت مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة داليا زياد، إن التقرير الصادر عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في مصر مشكوك في مصداقيته، ومعد من قبل منظمات غير شرعية ومسيسة وأغلبها مسجل كـ "شركات" وبالتالي لا توجد مصداقية في هذا التقرير.
وأوضحت "زيادة" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التقارير التي تصدر بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تستخدم كـ "ورقة" ضغط على السلطة المصرية لتتراجع عن مواقفها الدولية، وتهدف لتقليص دورها الإقليمي والدولي المتزايد، مؤكدة أن الدولة المصرية غير مقصرة في ملف حقوق الإنسان وأن مثل هذه التقارير تركز على الحقوق السياسية فقط وتتجنب الحقوق الاجتماعية وحق الإنسان في العيش الكريم التي حققت مصر فيها إنجازات كبيرة.
وأشارت "زيادة" إلى أن المشكلة التي تواجه الدولة المصرية أنه لا يوجد بيانات أو تقارير تصدر من المجلس القومي لحقوق الإنسان أو غيرة من الجهات المخولة بهذا الملف في البرلمان أو مجلس الشيوخ بشكل منتظم ومستمر وتكون سباقة لهذه التقارير الغربية وتوضح حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مطالبة بضرورة إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث أنه وفقا للقانون قد انتهت صلاحية المجلس الحالي من سنة 2017.
وثمنت "زيادة" الموقف المصري تجاه حقوق الإنسان قائلة: أن الرئيس السيسي يولي هذا الملف اهتماما خاصا، وأن الحكومة المصرية تعمل على قدما وساق في ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، وهذا ما نراه من إنشاء المدن والمساكن الاجتماعية الجديدة والاهتمام بالصحة العامة من خلال المبادرات التي تطلقها وزارة الصحة باستمرار.
وأعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام لما تضمنه بيان قدمته سفيرة فنلندا نيابة عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الجمعة، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحمل مزاعم وادعاءات.
وذكرت وزارة الخارجية، أن البيان المشترك تضمن أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وشددت وزارة الخارجية على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد.
كما أكدت على أنه من المرفوض أيضًا أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.
وأوضحت أنه من المقرر أن تلقي مصر من خلال بعثتها في جنيف ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.
كما أعادت وزارة الخارجية التأكيد مجددًا على أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أي دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّمًا أو حكمًا في هذا الشأن.