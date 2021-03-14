جمال نجم: المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لمدة 6 أشهر

أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لمدة 6 أشهر، لافتا إلى أن معدل التضخم وصل إلى 4.8%.





وأوضح نائب رئيس البنك المركزي خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة، مشيرا إلى النظرة المستقبلية للاقتصاد التركي تراجعت بنسبة كبيرة.





ولفت إلى أن قطاع السياحة تأثر بأزمة كورونا، مؤكدا أن تحويلات المصريين بالخارج زادت خلال الفترة الماضية لتصل إلى 28 مليار دولار بسبب ثقة المصريين في الاقتصاد.





وأشار نجم إلى أن عدد المستفيدين من مبادرة إعفاء المتعثرين من المديونية وصل إلى 307 آلاف عميل، مشيرا إلى أن 15 ألف عميل استفادوا من مبادرة تسمين العجول بفائدة 5%.