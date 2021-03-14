بمشاركة محمد النني.. أرسنال يفوز على توتنهام 2 - 1 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق أرسنال على توتنهام بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 28 لبطولة الدوري الإنجليزي.





افتتح إيريك لاميلا التسجيل لـ توتنهام في الدقيقة 33 بتسديدة رائعة من منطقة الجزاء.





وفي الدقيقة 44، أحرز النرويجي مارتين أوديجارد هدف التعادل لأرسنال، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.





وكان الكوري الجنوبي سون هيونج مين قد تعرض للإصابة في الدقيقة 18، ليترك مكانه ويحل بدلا منه لاميلا.





وفي الشوط الثاني، استطاع الفرنسي ألكسندر لاكازيت تسجيل الهدف الثاني لـ ارسنال في الدقيقة 64 من ضربة جزاء، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار.





وتحصل إيريك لاميلا على البطاقة الحمراء في الدقيقة 76 ليترك فريقه منقوصًا.





وشارك محمد النني في المباراة كبديل منذ الدقيقة 87.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال للنقطة 41 في المركز العاشر، وتوقف رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز السابع.