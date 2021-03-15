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حوادث

ضبط مالك مخبز بلدى لتصرفه فى 10 أطنان دقيق مدعم بسوهاج

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:02 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط "مالك مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج" لتصرفه فى "10,1 طن دقيق بلدى مُدعم" بالبيع فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز ، وتجميعه " 97 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين" للإستيلاء على أموال الدعم المقرر لها. 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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