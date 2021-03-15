ضبط مالك مخبز بلدى لتصرفه فى 10 أطنان دقيق مدعم بسوهاج

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط "مالك مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج" لتصرفه فى "10,1 طن دقيق بلدى مُدعم" بالبيع فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز ، وتجميعه " 97 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين" للإستيلاء على أموال الدعم المقرر لها.



