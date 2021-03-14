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فن

محمد رمضان يكشف حجم إصابته بالقنبلة بعد مهاجمته

الأحد 14/مارس/2021 - 09:23 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد بدران
أصيب الفنان محمد رمضان، إصابة بالغة وحروق في ظهره أثناء تصويره إعلان لعبة Free Fire بعد استخدام قنبلة بها بارود، وضعت أسفل قدميه، برفقة الممثل الشاب يوسف عمر.

ونشر محمد رمضان صورة له توضح حجم الإصابات التي تعرض لها وعلق "😄🤷🏽‍♂️ دي اصابتي البسيطة اللي اعلام بلدي تجاهلها تمامًا اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس الف حمد لله على سلامتك يا يوسف وشكرًا لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم والحمد لله لم انقطع عن تصوير أعمالي #ثقة_في_الله_نجاح #رمضان_يجمعنا  #موسى ومفاجات تانية كتير ❤️💪🏽".

يذكر أن محمد رمضان يدخل الماراثون الرمضاني بمسلسل «موسى» من بطولته، ويشاركه سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.
محمد رمضان يكشف حجم إصابته بالقنبلة بعد مهاجمته
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