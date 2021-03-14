محافظ مطروح يبحث الاستعداد المبكر لموسم الصيف

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة انهاء اعمال تطوير الكورنيش مع الاستعداد المبكر لموسم الصيف السياحى والظهور بالمظهر الحضارى والسياحى اللائق بمحافظة مطروح .





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وأكد خلال تفقده لكورنيش مدينة مرسى مطروح ، يرافقه رضا جاب الله رئيس المدينة أهمية موسم الصيف لأبناء مطروح وتوفير مصدر وعائد اقتصادى ، مع العمل على توفير الخدمات اللائقة بأهالى مطروح وزائريها.

كما وجه محافظ مطروح لمركز ومدينة مرسى مطروح بحصر كافة الاحتياجات والمطالب مع تكثيف الجهود لجميع الجهات المعنية للإسراع فى أعمال ازالة كافة المخلفات والرتش مع تكثيف اعمال النظافة والدهانات وتوفير المعدات اللازمة ومراجعة الكابلات واعمال الكهرباء وانارة الكشافات ، ومراجعة صيانة دورات المياه والشماسى والبروجلات الثابته وترميم الأرصفة و البلدورات وغيرها.

كذلك وجه محافظ مطروح بمنع اى اشغالات على الكورنيش تحجب رؤية البحر من منطقة الاليزية حتى روميل ،مع مشاركة الشباب وحصر كافة المقترحات المناسبة للاستغلال الامثل للكورنيش والشاطئ ، كذلك سرعة انهاء اعمال الصيانة والدهانات لمسجد العوام على الكورنيش كعلم من اعلام مدينة مرسى مطروح قبل شهر رمضان الكريم.