محافظ مطروح يبحث الاستعداد المبكر لموسم الصيف

وجه اللواء خالد
شعيب محافظ مطروح بسرعة انهاء اعمال تطوير
الكورنيش مع الاستعداد المبكر لموسم الصيف السياحى والظهور بالمظهر الحضارى والسياحى
اللائق بمحافظة مطروح .
تسليم تجهيزات
الزواج ل15 عروسة ضمن المبادرة الرئاسية دكان الفرحة
وأكد خلال تفقده لكورنيش مدينة مرسى مطروح ، يرافقه رضا جاب الله
رئيس المدينة أهمية موسم الصيف لأبناء
مطروح وتوفير مصدر وعائد اقتصادى ، مع العمل على توفير الخدمات
اللائقة بأهالى مطروح وزائريها.
كذلك وجه
محافظ مطروح بمنع اى اشغالات على الكورنيش
تحجب رؤية البحر من منطقة الاليزية حتى روميل ،مع مشاركة الشباب
وحصر كافة المقترحات المناسبة للاستغلال الامثل للكورنيش والشاطئ ، كذلك سرعة انهاء
اعمال الصيانة والدهانات لمسجد العوام على الكورنيش كعلم من اعلام مدينة مرسى مطروح
قبل شهر رمضان الكريم.