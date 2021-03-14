لا لوصاية المرتزقة.. نشأت الديهي يعلق على حوادث التحرش بالفتيات.. فيديو

قال الإعلامى ،نشأت الديهى ، إن المرأة المصرية مقدرة تماما على المستوى الرسمى ولكن هناك خلل فى المستوى المجتمعى فى التعامل مع المرأة ، متابعًا أن الدولة سبقت المجتمع بخطوات عديدة فى تقدير وتمكين المرأة .

وأكد "الديهى " خلال برنامجه بالورقة والقلم ، المذاع على فضائية ten، أن القانون والردع والسجن هو الحل لكل حوادث التحرش التى تحدث للمرأة والأطفال والمواعظ والحكم لا تفيد، مناشدًا المشرعين فى مجلس النواب والشيوخ بتسريع الخطى لوضع اللمسات التشريعية التى تٌمكن الدوله من وجود احترام حقيقى للمرأة وجسدها.

واستطرد "الديهى" ، واقعة التحرش بطفلة المعادى والسيدة التى تم قتلها ، من الكوارث التى تحدث فى اقتحام حياة الناس الخاصة ليس على أى فرد أن يكون أمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر لأن هناك دولة وقانون هم من يحددون أخطاء الغير.

ونوه"الديهى"، إلى أن المرأة المصرية آمنه فى بيتها وعملها وسيرها ،مطالبا المرتزقة الذين يتاجرون بآيات الله وينصبون أنفسهم بشكل حقير كاوصياء على تصرفات الناس وأفعالها ، بأن يكفوا أيديهم عن المرأة المصرية.