تزعم تقارير روسية أن مربية مختلة التي قطعت رأس فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات ثم حملت رأسها في الشوارع وهي تصرخ "الله أكبر" سيفرج عنها، بعد خمس سنوات فقط من علاجها بجناح الأمراض النفسية في روسية.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، زعم أطباء روس أن جيولتشيهرا بوبوكولوفا البالغة من العمر 43 عامًا "شفيت" من "الاضطراب النفسي المزمن" الذي دفعها إلى قتل الطفلة أناستازيا ميشرياكوف والسير برأسها في شوارع موسكو.

تظهر اللقطات المرعبة المتهم. وهي ترتدي البرقع وتمسك برأس الطفلة أناستازيا المقطوع - المعروف و تصرخ "أنا إرهابية"، وذلك خارج محطة مترو Oktyabrskoye Pol في موسكو.

وتبين اللقطات لحظ سقوط رأس الطفلة من يدي المربية وتتدحرج بشكل مزعج على الأرض بينما يلقى المارة وضباط الشرطة القبض على المربية المختلة .

زعمت المربية المختلة، أنها نفذت القتل الوحشي تجاه الطفلة، للانتقام من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب التفجيرات التي وقعت بسوريا.

تزعم التقارير أنه سيتم إخراجها من السجن بعد خمس سنوات فقط من الهجوم المروع لأن الأطباء "واثقون" من أنها "غير مؤذية".