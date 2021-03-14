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محافظات

شركة مياه الفيوم تحصل على شهادة اعتماد خطط سلامة المياه

الأحد 14/مارس/2021 - 09:14 م
اللواء هشام درة
اللواء هشام درة
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن الشركة حققت انجازا جديدا يضاف لرصيد الانجازات بقطاع المعامل بعد موافقة اللجنة العليا برئاسة  الدكتورة  وزيرة الصحة والسكان باعتماد خطة سلامة ومامونية المياه لنظام امداد محطة مياه العزب الجديدة وتعد محطة العزب الجديدة المصدر الرئيسى للمياه بالمحافظة

وأكد  على أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات الشريكة المتمثلة فى وزارة الرى والموارد المائية ووزارة الصحة وادارتى التخطيط والبيئة بالمحافظة والشئون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدنى للحفاظ على مكتسبات اعتماد مثل هذه الخطط وتفعيل الادوار المنوطة بكل جهه
وقالت الدكتورة وفاء يعقوب ( رئيس قطاع المعامل ) على الالتزام بالتغطية لاكبر عدد ممكن من محطات مياه الشرب طبقا للمستهدف السنوى لرصد كافة المخاطر بنظم الامداد المختلفة ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية الواردة بالخطط المعتمدة.

 وأوضح الدكتور صابر داوود ( مدير الادارة العامة للجودة وشئون البيئة ) على اهمية خطط السلامة ومامونية المياه فى تامين مياه الشرب وحماية الصحة العامة للمواطنين بدءا من المصدر وحتى وصول المياه المنتجة للمستهلك مع الاخذ فى الاعتبار التحكم الكامل فى ادارة المخاطر طبقا لما ورد بارشادات منظمة الصحة لعالمية WHO






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