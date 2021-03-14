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رئيس هيئة السكة الحديد يعلن الهدف من إنشاء خط قطارات كفر الدوار – السادات

الأحد 14/مارس/2021 - 09:09 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، تفقد خط كفر الدوار السادات، مؤكدا أن هذا الخط جديد في اطار خطة الدولة لربط المدن الجديدة بخط السكك الحديدة.
 
وأضاف رسلان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن مدينة السادات مدينة صناعية ومليئة بالمصانع وبالتالي من المهم عمل خط سكة حديد بها، مشيرا إلى أنه بدأ التخطيط والتنفيذ للخط منذ عام 2008.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهدف من هذا الخط ربط محافظات الدلتا بمدينة السادات، مضيفا أنه من الأهداف أيضا نقل البضائع من السادات إلى ميناء الإسكندرية. 

و أشار  المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أن يجري العمل حاليا على مشروع كبير وهو كهربة المزلقانات.

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