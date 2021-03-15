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محافظات

محافظ مطروح: تطوير مديرية المالية تماشيا مع الحوكمة

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:44 ص
محافظ مطروح يفتتح
محافظ مطروح يفتتح مديرية المالية
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ايمن محمود
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على أهمية تطوير المديرية المالية، لاستكمال مسيرة وتفعيل دور المديرية ليواكب أحدث النظم المالية خاصة  التحول من الدفع النقدى بالنظام الورقي إلي منظومة الدفع الإلكتروني وكذلك حوكمة المنظومة المالية للدولة المصرية وحسن إدارتها  من أجل تحسين الخدمات المقدمة.


جاء ذلك خلال افتتاح محافظ مطروح لأعمال تطوير المديرية المالية بمطروح، يرافقه المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية نائبا عن الدكتور محمد معيط  وزير المالية، والمحاسب أشرف غلاب مدير عام المديرية المالية بمطروح، والعمدة صلاح أبو جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح وعدد من ومديرى المديريات والإدارات  المعنية وعمد ومشايخ مطروح .

وأضاف على دور الرقابة المالية والقضاء على أى تجاوزات أوفساد مالى ، بما يحقق تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، بل ويدعم رؤية مصر الشاملة 2030 .

وأشاد محافظ مطروح خلال تفقد لأعمال تطوير المبنى الادارى وانشاء مبنى قاعات التدريب،، بمستوى  التجهيزات  بما يعمل على تحسين بيئة العمل وتحقيق الرضا الوظيفى وبما يعود على  تحسين دودة الخدمات المقدمة ، مقدما التهنئة لجميع العاملين بالمديرية المالية على  التطويرات الجديدة مع اهمية الحفاظ عليها والاستغلال الامثل لها فى التدريبات واكتساب المهارات والخبرة .

وأوضح محافظ مطروح، على أهمية افتتاح أعمال تطوير  المديرية المالية كأحد الصروح الخدمية الكبرى على أرض مطروح... مع الإهتمام  الدائم والمستمر بأعمال تطوير المنشآت فى كافة المجالات.. ليواكب  الجهود التنموية وتحسين مستوى الخدمات لأهالى المحافظة.

وأضاف أن أعمال  التطوير تتيح رؤية جديدة لإكتساب  مزيد من المهارات لجميع العاملين بالمديرية المالية ..مع  التطلع الى المزيد  ليشمل باقى العاملين بالمصالح الحكومية بالمحافظة.

.وقدم الشكر والتقدير للدكتور محمد معيط وزير المالية على جهوده فى دعم المنظومة المالية بالمحافظة بما ييسر تنفيذ العديد من المشروعات والخدمات المقدمة لأهالى مطروح .

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