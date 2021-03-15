جايبه معاها الخير كله.. حياة كريمة تحول أحلام «كفر سليمان» بدمياط لواقع.. والأهالي: فرحة منتظرينها من سنين

تطوير القري وتغير ملامحها وادخال الحدمات لها ،كان حلما صعب تحقيقة لسكان قري مركز كفرسعد بمحافظة دمياط والتى حظيت باختيار 28 قرية بكفرسعد للدخول ضمن المبادرة التى ستغير شكل الحياة بتلك القري ومن اولى القري التى ستبدا بها المبادرة قرية الإبراهيمية القبلية التابعة لمركز كفر سعد ، تلك القرية التى عانت على مدار السنوات الماضية من انعدام الخدمات الاساسية وكانت تصنف دائما انها من القري الاكثر احتياجا بدمياط .

انطلقت مبادرة حياة كريمة والتى تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتغير مجري الحياة في الكثير من قري مصر بشكل عام ومحافظة دمياط بشكل خاص ، والمبادرة تهدف الى تغير حياة الملايين من المواطنين من ساكنى القري المنعدمة الخدمات بريف مصر وهى القري الاكثر احتياجا وذلك من خلال عدة من المشروعات المتنوعه في الكثير من المجالات المختلفة كالطرق والصحة ومياة الشرب والصرف الصحى وتغير جذرى للبنية التحتية لتلك القري وتطويرها.

التقت "صدى البلد "بعدد من سكان القرية والذين عبروا عن سعادتهم بدخول القرية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة " وانها ستشهد تطويرا يجعلها تتحول من قرية منعدمة الخدمات الى قرية نموذجية .

يقول حمدى طمان ،احد الاهالى ، الاهالى شعرت بالسعادة لاختيار القرية ضمن المبادرة فالخدمات بالقرية شبه منعدمة وكونها تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة فسيغير شكل القرية والحياة بها .

وأضاف ان القرية يبلغ تعداد سكانها 40 ألف نسمة ولهم الكثير من المطالب المشروعه في التطوير من توفير مكان بديل لمكتب بريد القرية نظرا لكونة لايساعى عدد المترددين عليه من اهالى القرية وكذلك المطالبة بتوفير محطة جديدة لرفع الصرف الصحي وإستكمال توصيل الصرف الصحي للمناطق المحرومة بالقرية واحلال وتجديد الشبكة القديمة وكذلك شبكة مياه الشرب وكذلك تدبيش الترعة داخل القرية وتبطينها .

موضحا، ان الاهالى ياملون خيرا في المبادرة الرئاسة والتى ستغير شكل الحياة بالقرية وتطويرها.









ويضيف المهندس حسن خاطر، احد الاهالى ، ان الطريق بالقرية غير ممهدد بالسير علية ويجب ان يدرج في خطة الرصف حيث ان اغلب القري بالقرية متهالكة للغاية والاهالى يجدون معاناة سنويا مع قدوم فصل الشتاء حيث تتحول الطرق الى بركة من الطين

وطالب بإستكمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي بكفر سليمان وتوابعها وادراح العمالة إحلال وتجديد شبكة وأسلاك الكهرباء بالقرية.





.واشارمحمد روميح ،احد الاهالى ، الاهالى بالقرية محتاجين توسعه الطريق الرئيسي بالقرية ويعانون من الانقطاع المتكرر بالقرية اضافة الى هناك عجز بعدد المدارس بالقرية والاغلب يلجأ لالتحاق بمدارس كفرسعد.

وتابع ان الاهالى تأمل بالكثير في تلك المبادرة الرئاسية التى تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات منها مياه الشرب والصرف الصحى وكذا مشروعات الكهرباء والإنارة الداخلية وتوصيل الغاز، والاتصالات بالقرية وماسيحدث بالقرية خلال المبادرة سيكون علامة بارزة للقرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





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