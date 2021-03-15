تجارة القاهرة : الانتهاء من الامتحانات في هذا الموعد.. وإعلان النتائج فور الانتهاء منها

قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إنه من المقرر الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 3 من شهر أبريل القادم ، حيث يتم إجراء الامتحانات لحوالي 57 ألف طالب من منتسبي الكلية .





وأوضح في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إنه يتم توزيع الامتحانات على فترات لاستيعاب أعداد الطلاب ، مع تقسيمهم على أكثر من 70 لجنة ، حيث يتم إجراؤها حضوريا ، مع تطبيق صارم لكافة الاجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، ووجود فرق طبية مخصصة لمتابعة تطبيقها ومدى الالتزام بها .





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وأضاف "شحاتة" إنه منذ بداية الامتحانات وحتى الان لم يتم رصد أي حالة اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا بين الطلاب ، لافتا إلى أن هناك التزام من جانب الطلاب بهذه الاجراءات ، مع المتابعة المستمرة من جانب الكلية ، وفحص درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم لمقر الكلية للتأكد من صحتهم ، فالكلية يوجد بها سيستم خاص لإدارة الأزمات والإسعافات .





وأشار إلى أن الكلية ستقوم بتصحيح الامتحانات فور الانتهاء منها وإعلان النتائج ، حيث يوجد بها "سيستم" خاص بالتصحيح الاليكتروني ورصد الدرجات والنتائج .





ونوه عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إلى أن الكلية تقبل أي عذر لحالات الاشتباه بالاصابة بفيروس "كورونا" دون الحضور لمقر الكلية ، حيث يقوم الطالب بالتواصل مع إدارة الكلية وإبلاغهم بحالته الصحية ويتم قبول العذر المقدم ، وإجراء باقي الامتحانات الخاصة به بعد تعافيه بشكل نهائي ، مؤكدا على أنه ليست هناك حالات اشتباه تم رصدها حتى الان .