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محتاج دعواتكوا.. الباز يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ويكذب الأقاويل المنتشرة

الأحد 14/مارس/2021 - 09:25 م
الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي
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إسراء صبري
قال الإعلامي محمد الباز، إن الإعلامي وائل الإبراشي مازال بحاجة للدعاء، معقبا: الأقاويل التي انتشرت عن خروج وائل الإبراشي ليست صحيحة وهو مازال في حاجة إلى البقاء داخل المستشفى أثر إصابته بـ كورونا.

واسترسل "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، وائل لا يزال يحتاج إلى المكوث داخل المستشفى لفترة، معقبا: وائل بيحتاج أنبوبة أكسجين 5 يعني هو ميقدرش يبقى في البيت وهو بيستخدم هذه الأسطوانة.

وأكمل: وائل الإبراشي زهق ومر بفترة اكتئاب عنيفة للغايةـ معقبا: تمسك وتماسك الإعلام المصري يحتاجك وانت فارس من فرسان المواجهة.


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