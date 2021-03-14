المرأة الحديدية تهاجم أردوغان بقوة: ماذا بقي لنا.. إشارة رابعة فقط؟

عرض الإعلامي أحمد موسي ، فيديو لـ المرأة الحديدية رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، تهاجم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وقالت خلال الفيديو الذى عرضه الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" ليكن بعلمك، إذا وصلت السير بهذه الطريقة، فهذه الأمة التي طالت معاناتها لن ترسلك إلى القمر بل سترسلك إلى المنزل من خلال صناديق الاقتراع".





وأردفت:" العلاقات السياسية مع مصر تم شخصنتها وقومنا بسحب سفيرنا وأهدر أردوغان مليارات الدولارات من التجارة والإستثمارات".





وأكملت:" أردوغان وضع علاقته بمرسي قبل اي شئ ولم يحسب قضية شرق المتوسط وأهميتها لنا، معقبة:" ماذا بقي لنا إشارة رابعة فقط"..



