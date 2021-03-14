ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المرأة الحديدية تهاجم أردوغان بقوة: ماذا بقي لنا.. إشارة رابعة فقط؟

الأحد 14/مارس/2021 - 09:25 م
المرأة الحديدية
المرأة الحديدية
Advertisements
حمزة شعيب
عرض الإعلامي أحمد موسي ،  فيديو لـ  المرأة الحديدية رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، تهاجم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت خلال الفيديو الذى عرضه الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" ليكن بعلمك، إذا وصلت السير بهذه الطريقة، فهذه الأمة التي طالت معاناتها لن ترسلك إلى القمر بل سترسلك إلى المنزل من خلال صناديق الاقتراع".

وأردفت:" العلاقات السياسية مع مصر تم شخصنتها وقومنا بسحب سفيرنا وأهدر أردوغان مليارات الدولارات من التجارة والإستثمارات".

وأكملت:" أردوغان وضع علاقته بمرسي قبل اي شئ ولم يحسب قضية شرق المتوسط وأهميتها لنا، معقبة:" ماذا بقي لنا إشارة رابعة فقط"..

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يخشاهم أردوغان.. 3 نساء تركيات يهددن عرش الرئيس التركي

هيرجعوا في شوال .. أحمد موسى: أردوغان ممكن يشحن 4000 إرهابى من الهاربين لمصر الصبح

وجه صدمة لـ أردوغان.. أحمد موسى يشيد بتصريحات سامح شكري

ترشيحاتنا

مصدر أمنى ينفى وجود توتر بين الأجهزة الأمنية والقضائية عقب حبس عدد من الصحفيين

صورته بموبيلها ونشرته على فيس بوك.. ضبط بائع تحرش بفتاة في المترو

محمد رمضان يكشف حجم إصابته بالقنبلة بعد مهاجمته

شاهد | تحذيرات من الصحة بسبب زيادة إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة

أمانة فى رقبة البنوك..رئيس بنك مصر يزف بشرى سارة لمحدودى ومتوسطى الدخل

اللي عنده أعراض برد يقعد في البيت.. رسالة هامة من متحدث التعليم العالي لطلاب الجامعات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطالبًا بـ إعانة مدى الحياة.. عاطل يقاضي والديه بعد محاولة فاشلة لمقاضاة جامعته

تويوتا سوبرا.. وإصدار جديد يحمل اسم أشهر حلبة سباق في إسبانيا

لسبب لا يصدق.. سيدة تستعين بقاتل مأجور للتخلص من والدة طليقها وابنته