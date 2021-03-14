ما هي إسهامات خطة جامعة القاهرة في مواجهة "كورونا" وإيجاد اللقاح .. تفاصيل

تستمر جامعة القاهرة في عمل الدراسات والأبحاث الخاصة بفيروس كورونا والتوصل للقاح الخاص به ، حيث يشارك في هذه الأبحاث فريق بحثي مكون من العديد من الكليات المتخصصة مثل (الطب والصيدلة والعلوم ومعهد الأورام والحاسبات والمعلومات) والذي شكله الدكتور محمد عمثان الخشت رئيس الجامعة ، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" مجهودات الجامعة في هذا الاطار والاسهامات التي تقدمها .





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وصل عدد الأبحاث التي نشرتها الجامعة في هذا الشأن إلى 219 بحثا ، وتمثل 23.5 من إجمالي إنتاج مصر من الأبحاث المنشورة على المستوى الدولي ، كما أجرى الفريق البحثي تتبعا لعدد 222 من الچينومات غير المتكررة لفيروس كورونا ، وكذلك تطوره عن طريق تعيين شفرته الوراثية ، إضافة إلى القيام بعمل 22.5% من الدراسات السريرية المسجلة .





ويعمل هذا الفريق على تتبع التسلسل الجيني للفيروس وتطوره عن طريق تعيين شفرته الوراثية ، كما أجرت كافة المؤسسات نحو 165 من الجينومات ، كما أن عدد الدراسات السريرية المسجلة لمكافحة لكورونا وصل إلى 40 دراسة ، من بينه 10 دراسات تمت تنفيذها ويعتبرهذا هو العدد الاكبر والاكثر تنوعا على مستوى المؤسسات البحثية المصرية .





كما يقوم الفريق البحثي بمتابعة كل ما ينشر عن تطوير التعامل مع المرضى وتطبيقه في تجارب سريرية ، فضلا عن قيام علماء النمذجة الحاسوبية للتوصل إلى أفضل المستحضرات الكيميائية والصيدلية التي قد تمنع تفشي هذا الوباء وما يستجد من أوبئة ، للاستعداد لما سيأتي وليس لمجرد التصدي قصير المدى للأزمة .





وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قد أوضح إن الجامعة قد انتهت من المرحلة الأولى من معمل "الأمان الحيوي" بكليّة الصيدلة حيث تم تأسيس معمل كامل في كليّة الصيدلة بالاستعانة بمركز التميّز التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وتمت أعمال الإنشاءات وتأسيس المعمل بأحدث المواد المقاومة للعدوى والحريق، مشيرا إلي أن المعمل أصبح حاليًا مجهز لإمكانية إجراء البحوث الخاصة بالزراعة البكتيرية والڤيروسية الآمنة بوحدة أمان حيوي من أحدث طراز .