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توك شو

أحمد موسى: إعلاميو الإخوان مرعبون من إقدام تركيا على شحنهم إلى مصر في طائرة واحدة

الأحد 14/مارس/2021 - 09:26 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الهارب محمد ناصر يشيد بالجيش المصري في برنامجه بعدما كان يهاجم القاهرة باستمرار.
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وتابع موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «لو تطلب الأمر تركيا هتشحنهم في طائرة واحدة، كي ترضى مصر »، مشيرا إلى أن أعضاء الجماعة الإرهابيين لديهم تخوفات من احتمالية إقبال تركيا على تسليمهم لمصر.

وتساءل موسى «هل يستطيع الخائن محمد ناصر توجيه هجوم للقوات المسلحة المصرية في الوقت الراهن»، مضيفا «محمد ناصر بقى بيطبل للجيش المصري، بعدما كانوا يصفون كذبا دعمنا لقواتنا المسلحة وبلدنا بالتطبيل».

وأردف موسى «لو كان الدفاع عن بلدي والإشادة بمشروعاتها تهمة فأهلا وسهلا، نحن لا نغير مبادئنا».
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