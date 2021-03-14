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مرأة

5 أبراج حياتهم المهنية في خطر .. هل أنت منهم ؟

الأحد 14/مارس/2021 - 10:00 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نحب جميعًا الاستمتاع بعملنا والتأكد من أننا نستمر في النمو والتعلم، لكن هذا يتطلب أيضًا التخطيط لخطواتنا لتحقيق أكبر عائد، هذا هو السبب في أن القليل من الحذر لن يكون ضارًا لأن هذا سيساعدك فقط على الاستعداد للأسوأ إذا كان هناك أي شيء قادم. 

الجدي

المستحسن أن تبقي آمالك منخفضة اليوم. هذا لأي مقابلة عمل أو فرصة للنمو في حياتك المهنية التي كنت تبحث عنها. حافظ على توقعاتك منخفضة لأن يوم الأحد ليس هو اليوم المناسب لك.

الدلو 

أعزائي برج الدلو ، إذا كنت تريد أن تبدأ شيئًا جديدًا اليوم ، فاعلم أنك ستواجه الكثير من العقبات. هذا لأنك قد تواجه مشكلات في اللحظة الأخيرة ، أو قد يتوقف عملك الذي كنت تهدف إلى إكماله بشكل مفاجئ.

الحمل

لا تثق بأصدقائك ولا تشاركهم أي شيء فيما يتعلق بحياتك المهنية أو وظيفتك. إذا كنت تخطط لبدء مشروع جديد ، فاحتفظ به بنفسك ، وإذا كنت قد أخبرتهم بأي شيء مسبقًا ، فلا تقدم أي تحديثات أخرى لهم ، خاصة اليوم.

الثور

يمكن أن تأتي هواياتك بنتائج عكسية في الوظيفة. لا تأخذ عملك بشكل عرضي لأنه قد يكون له تأثير سلبي على حياتك المهنية. فكر قبل أن تتحدث ولا تؤذي أي شخص في مكان عملك.


العقرب


قد تكون هناك تغييرات في اللحظة الأخيرة بالنسبة لك في مشروعك المتعلق بالعمل. بالنسبة إلى Scorpions ، من المهم أن تتحقق من أعصابك. قد يجعلك غضبك تفعل أشياء تندم عليها بشدة.

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