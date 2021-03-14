105 حالات تلقت لقاح كورونا بمركز القلب بدمياط

أعلن الدكتور كمال سلامة مدير مركز القلب والجهاز الهضمى بدمياط ، "لصدى البلد " أن الحالة الصحية لمن تلقوا اللقاح مستقرة ولم تظهر أى أعراض جانبية حتى الآن .









ولفت الى انه على المواطنين ممن قد استلموا رسالة نصية التوجه للتطعيم والحصول على اللقاح ، حيث تم التواصل معهم عبر الوسائل المختلفة سواء بالاتصال او عبر إرسال رسائل نصية لتحديد موعد اخذ اللقاح، وأن عملية تلقى اللقاح للفئات المستحقة والتى أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان تتم وسط إجراءات وقائية واحترازية وقواعد التباعد الاجتماعى.



