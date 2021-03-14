105 حالات تلقت لقاح كورونا بمركز القلب بدمياط

واصل اليوم مركز القلب والجهاز الهضمى بدمياط ، استقبال المواطنين من الفئات المستهدفة من كبار السن و أصحاب الامراض المزمنة وممن قاموا بالتسجيل الالكترونى لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد حيث تم تطعيم 19حالة اليوم باجمالى 105 حالات منذ بدء حملة تلقي اللقاح.
أعلن الدكتور كمال سلامة مدير مركز القلب والجهاز الهضمى بدمياط ، "لصدى البلد " أن الحالة الصحية لمن تلقوا اللقاح مستقرة ولم تظهر أى أعراض جانبية حتى الآن .
ولفت الى انه على المواطنين ممن قد استلموا رسالة نصية التوجه للتطعيم والحصول على اللقاح ، حيث تم التواصل معهم عبر الوسائل المختلفة سواء بالاتصال او عبر إرسال رسائل نصية لتحديد موعد اخذ اللقاح، وأن عملية تلقى اللقاح للفئات المستحقة والتى أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان تتم وسط إجراءات وقائية واحترازية وقواعد التباعد الاجتماعى.
وأوضح ان عملية التطعيم بالمركز تتم وفق الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد وذلك حفاظًا علي سلامتهم وان ذلك يأتي طبقا للخطة القومية الموضوعة لتلقي اللقاح .
وناشد المواطنين ، ضرورة التوجه الى مركز القلب والجهاز الهضمى للتطعيم ممن جاءت لهم رسالة فقط والاخرون ممن سجلوا عليهم ان ينتظروا دورهم باستلام رسالة التطعيم وبناء عليها التوجه لمركز القلب للحصول على الجرعة.
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