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أخبار العالم

تعديل وزاري مرتقب في تركيا.. وأنباء عن عودة صهر أردوغان للمشهد السياسي

الأحد 14/مارس/2021 - 09:37 م
تعديل وزاري مرتقب
تعديل وزاري مرتقب في تركيا وعودة صهر أردوغان للمشهد السياسي
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قسم الخارجي
يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء تعديل وزاري كبير وفي حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه في وقت لاحق من شهر مارس الجاري، حسبما ذكرت صحيفة "بيرجون" التركية.


وبحسب الصحيفة، سيجري أردوغان التغيرات قبل المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في 23 مارس الجاري، ومن المتوقع إقالة وزير الخزانة والمالية الحالي لطفي إلفان، ووزير التجارة روهسار بيكان، ووزير الزراعة بكر باك ديمبرلي ووزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زهراء زمرد سلجوق، فضلا عن وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرسوي.


وينوي أردوغان إجراء تعديل وزاري موسع في ظل تراجع شعبية التحالف الحاكم خلال الأشهر الماضية، وفقا للصحيفة التركية.


وألمحت الصحيفة إلى احتمالية عودة صهر أردوغان بيرت البيرق إلى المشهد السياسي مرة أخرى، فيما لم يتضح ما إذا كان سيحصل على منصب في الحكومة الجديدة أم سيتولى منصب كبير في حزب العدالة والتنمية.


وكان البيرق استقال من منصب وزير الخزانة والمالية في نوفمبر الماضي، على خلفية أزمة مالية طاحنة وتراجع الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار.


وأشار التقرير إلى احتمالية تغيير وزير الصحة فخر الدين قوجا ووزير التربية والتعليم ضياء سلجوق خلال التعديل الحكومي المرتقب.
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