بعد توجيه ضربة لأهل الشر.. أبو العينين: أتوقع صدور تقارير حقوقية أخرى ضد مصر الفترة المقبلة

عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، اليوم الأحد، في مجلس النواب مشيدًا أثناء تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، بمواقف وكيل مجلس النواب الداعمة للدولة.





وفي أثناء انعقاد جلسة البرلمان، توقع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن تشهد الفترة المقبلة، إصدار تقارير أخرى مثل التي نشرها المجلس الأممي لحقوق الإنسان ضد مصر.





وأشار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في كلمته، إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد بإعلان الجمهورية الثانية، كان ضربة لأهل الشر، لا سيما أننا مُصرون على الانضمام إلى القوى الكبرى.





وقال أبو العينين "كنت بروح البرلمان الأوروبي والكونجرس وأسمع الكلام ده، وكل المصادر دي معروفة وكلها مدفوعة، والحوار في نهاية الجلسة يتم التأكد بأن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الواقع".





وتابع وكيل مجلس النواب "يجب أن نهاجم نحن هذه الدول، ولا يجب علينا أن نكون رد فعل، علينا تقديم تقارير عالمية بحقيقة ما يحصل في مصر على أرض الواقع من إنجازات حقيقية".





ودعا النائب محمد أبو العينين، إلى أهمية وجود حوار مجتمعي من خلال مجلس النواب، وعقد لقاءات مع الخبراء والمتخصصين في الداخل والخارج ليكون هناك رؤية جديدة في الفترة المقبلة، وأن يكون هناك ميثاقًا جديدًا للعمل.





وتابع وكيل مجلس النواب "جميعنا يقف خلف قائدنا ونؤيده ونسانده في استمرار عملية التطور والبناء، التي تشهدها مصر يوميا لتكون رائدة في المنطقة".



