ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد توجيه ضربة لأهل الشر.. أبو العينين: أتوقع صدور تقارير حقوقية أخرى ضد مصر الفترة المقبلة

الأحد 14/مارس/2021 - 09:38 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
Advertisements
حمزة شعيب
عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، اليوم الأحد، في مجلس النواب مشيدًا أثناء تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، بمواقف وكيل مجلس النواب الداعمة للدولة.

وفي أثناء انعقاد جلسة البرلمان، توقع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن تشهد الفترة المقبلة، إصدار تقارير أخرى مثل التي نشرها المجلس الأممي لحقوق الإنسان ضد مصر.

وأشار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في كلمته، إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد بإعلان الجمهورية الثانية، كان ضربة لأهل الشر، لا سيما أننا مُصرون على الانضمام إلى القوى الكبرى.

وقال أبو العينين "كنت بروح البرلمان الأوروبي والكونجرس وأسمع الكلام ده، وكل المصادر دي معروفة وكلها مدفوعة، والحوار في نهاية الجلسة يتم التأكد بأن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الواقع".

وتابع وكيل مجلس النواب "يجب أن نهاجم نحن هذه الدول، ولا يجب علينا أن نكون رد فعل، علينا تقديم تقارير عالمية بحقيقة ما يحصل في مصر على أرض الواقع من إنجازات حقيقية".

ودعا النائب محمد أبو العينين، إلى أهمية وجود حوار مجتمعي من خلال مجلس النواب، وعقد لقاءات مع الخبراء والمتخصصين في الداخل والخارج ليكون هناك رؤية جديدة في الفترة المقبلة، وأن يكون هناك ميثاقًا جديدًا للعمل.

وتابع وكيل مجلس النواب "جميعنا يقف خلف قائدنا ونؤيده ونسانده في استمرار عملية التطور والبناء، التي تشهدها مصر يوميا لتكون رائدة في المنطقة".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أبو العينين من البرلمان: صححت أكاذيب الجماعات الإرهابية عن 30 يونيو في دول الاتحاد الأوروبي

تحية للرئيس السيسي.. أبو العينين: ثورة 30 يونيو أتت بقيادة حكيمة رسمت رؤى المستقبل

أبو العينين: الرئيس السيسي قائد عظيم يشرفنا العمل خلفه.. ونسير معه لتحقيق آمال بناء مصر

نقف بجانب جيشنا وشرطتنا وقضائنا.. أبو العينين: ندعم جهود الدولة في مواجهة التحديات

أبو العينين وكيل مجلس النواب: الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة لاستغلال الطاقات الإبداعية لأهل الفن

أبو العينين وكيل مجلس النواب يطالب بمعاملة ضحايا الأطقم الطبية كالشهداء.. ولابد من رفع سن معاش الفلاحين وإعادة تقييم 55 ألف جمعية أهلية

ترشيحاتنا

بعد طرح برومو مسلسلها.. روجينا: حلم انتظرته سنين شقيت وتعبت عشان أحققه

قرار جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع

نشأت الديهي يهاجم عالما أزهريا برر التحرش بطفلة المعادي.. فيديو

بعد فاجعة طفلة الواشلة في الرياض.. كلب يفترس طفلا في الأفلاج

وجه صدمة لـ أردوغان.. أحمد موسى يشيد بتصريحات سامح شكري

واقع جديد وتحديات صعبة.. رئيس وزراء قطر السابق يحذر دول الخليج من خطر قادم.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وصلة رقص لايف.. إطلالات تضع كنزى عمرو دياب فى مأزق

ارتدت 120 قيراطًا من الألماس.. ياسمين صبرى تثير الجدل بأنوثتها.. صور

بعد إطلاقها رسميا.. كل ما تريد معرفته عن شيري تيجو 8 موديل 2021 الجديدة | صور