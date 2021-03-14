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نائب رئيس مجلس الدولة : تعيين عضوات جديدات في المجلس نقلة جديدة

الأحد 14/مارس/2021 - 09:49 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام ونائب رئيس مجلس الدولة، إن قرار الاستعانة بالقاضيات في مجلس الدولة جاء كـ استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس السيسي، معقبا: المجلس الخاص وافق على تعيين عضوات جديدات من هيئة النيابة الإدارية و هيئة قضايا الدولة إلى وظيفة مندوب ونائب مجلس الدولة.


وأضاف "كرسوع" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الشابات الجديدات سيباشرن العمل القضائي من أوسع الابواب مثلهن مثل الشباب، وفيما يخص الشروط، أوضح أن التميز العلمي مطلوب وأن يكون المتقدمون حاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا.


وأكمل: مجلس الدول حدد ميعاد التقديم في نهاية شهر مارس وحتى 4/8، معقبا: سيتم ترتيب المتقدمين والعرض والمقابلات الشخصية من أجل اختيار الأفضل.


واسترسل: الجميع يرى ما تشهده الدولة المصرية من تطوير ومن ضمنهم إتاحة مجالات وفرص كاملة للسيدات المصرية، حتى تشارك العمل بجانب الرجل.


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