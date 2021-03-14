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"الديهي": تقرير الدولي لحقوق الإنسان عن مصر "مسيس"

الأحد 14/مارس/2021 - 09:35 م
الديهى
الديهى
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داليا أحمد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عقب على المصالحة مع تركيا، أمام البرلمان، وأكد أنه إذا وجدنا تغيير حقيقي في السياسة التركية تكون متسقة مع الأهداف المصرية لاستقرار المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ستكون هي الأرضية المؤهلة لاستعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا، مؤكدًا أنه لا تواصل خارج الإطار الدبلوماسي.

 

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية أكد أننا ليس لدينا ما نخفيه أو نخشى منه فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشددًا على أن أمريكا تستخدم حقوق الإنسان تكأة للضغط على الصين ومعها بعض الدول، مؤكدًا أن ملف حقوق الإنسان يحتاج للتعامل معه بحرفية، موضحًا أن هذه التقارير تعتمد على مجموعة مرتزقة يقوموا بتسويق تقارير بمقابل، مؤكدًا على ضرورة أن نبدأ بأنفسنا ونبادر بتوضيح حقائق الأمور بلغات أجنبية، وأن تقوم الهيئة العامة للاستعلامات بدور أكبر.

 

 

وأكد "الديهي"، أننا لدينا العديد من الجهات يمكن استقاء معلومات منها حول حقوق الإنسان، حيث أن سامح شكري، أفضل من يتحدث عن حقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان سيعاد تشكيله، وحقوق الإنسان جزء أساسي من المنهج الشرطي، وهناك لجان لحقوق الإنسان بمجلسي الشيوخ والنواب، مشددًا على أن تقرير المجلس الدولي حول حقوق الإنسان في مصر مُسيس، معقبًا: "أول ما معدل النمو في مصر يرتفع يبدأوا يكسروا فيها".

 

وتابع الديهى، أن منظمات حقوق الإنسان اخترقها الإخوان خلال الـ 5 سنوات الماضية.

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