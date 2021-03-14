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حوادث

رفض دعوى منع إقامة سرادق انتخابات الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت

الأحد 14/مارس/2021 - 09:37 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، رفض الدعوى المقامة من أسعد هيكل المحامى وكيلٱ عن حسام السويفي المرشح على عضوية نقابة الصحفيين ، طالب فيها بإلغاء القرار السلبي من اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، بعدم إقامة سرادق في شارع عبد الخالق ثروت، لإجراء الانتخابات المقررة يوم الجمعة ١٩ مارس المقبل .

وذكرت الدعوى التى حملت رقم ٣٦٨٣٣ لسنة ٧٥ قضائية ، أن الطاعن له مصلحة وصفة قائمة، حيث أنه عضو بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، فضلا عن أنه مرشح في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الجمعة ١٩ مارس المقبل.

وأوضح ان إقامة السرادق لإجراء الانتخابات بطول الشارع محل النقابة يهدف إلى  تجنب الزحام، ويحفاظ على سلامة أعضاء الجمعية العمومية، خاصة في ظل تزامن الانتخابات مع جائحة كورونا،وحيث أن الشهور الماضية شهدت إجراء الانتخابات التشريعية بغرفتي النواب والشيوخ، وكذلك تم إجراء الانتخابات في موعدها في نقابة المحامين الرئيسية والفرعية، وتم إجراء الانتخابات أيضا في نقابة الصحفيين الفرعية بالأسكندرية، لذلك فإنه لا توجد مبررات مقنعة تحول دون إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين في سرادق كبير أمام المقر الرئيسي للنقابة.

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