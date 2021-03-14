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رياضة

الدوري الإسباني.. فياريال يكتسح إيبار 3 / 1

الأحد 14/مارس/2021 - 09:39 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
فاز فياريال على إيبار 3 /1 ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني.

افتتح موي جويز التهديف لفياريال في الدقيقة الولى من عمر المباراة بهدف رائع صناعة مورينو، وسجل الثاني لفياريال المهاجم كارلوس باكا في الدقيقة 34 بصناعة من مورينو للمرة الثانية، ليحكم فياريال سيطرته على الشوط الأول بالكامل.

وحاول إيبار التعديل في الشوط الثاني ليجل سيرجي انريك الأول لإيبار فيالدقيقة 55.

ولكن انهى لاعب الوسط ألفونسو بيدرازا أمال إيبار في المباراة بتسجيل الهدف الثالث لفياريال في الدقيقة 87.

يتزيل إيبار ترتيب الجدول في المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة، بينما يصعد فياريال الى المركز السابع برصيد 40 نقطة.
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