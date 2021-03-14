رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع مع الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة الاتحاد

إجتمع اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي مع الجهاز الفني واللاعبين. قبل إنطلاق التدريب الأخير لفريق الكرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الاثنين للاطمئنان على اخر استعدادات الفريق لمواجهة الغد.





وحرص اللواء أشرف نصار علي تهئنة اللاعبين علي عودة الروح القتالية في المبارتين السابقتين أمام أسوان والفوز الكبير بثنائية نظيفة ومباراة المحله التي انتهت بالتعادل السلبي والتغلب علي النقص العددي من بداية المباراة.



