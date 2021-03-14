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رياضة

رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع مع الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة الاتحاد

الأحد 14/مارس/2021 - 10:04 م
صدى البلد
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عبد الله هشام
إجتمع اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي مع الجهاز الفني واللاعبين. قبل إنطلاق التدريب الأخير لفريق الكرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الاثنين للاطمئنان على اخر استعدادات الفريق لمواجهة الغد.

 وحرص اللواء أشرف نصار علي تهئنة اللاعبين علي عودة الروح القتالية في المبارتين السابقتين أمام أسوان والفوز الكبير بثنائية نظيفة ومباراة المحله التي انتهت بالتعادل السلبي والتغلب علي النقص العددي من بداية المباراة.

وطالب اللاعبون بحصد الثلاث نقاط في مباراة الغد للتقدم خطوات مهمه في جدول الترتيب
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