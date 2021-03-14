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نشأت الديهي يهاجم عالما أزهريا برر التحرش بطفلة المعادي.. فيديو

الأحد 14/مارس/2021 - 09:39 م
طفلة المعادى
طفلة المعادى
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داليا أحمد

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، عالم أزهري لم يذكر اسمه، وصفه بأنه ينتمي زورًا وبهتانا لمؤسسة الازهر الشريف، لكونه يتحدث عن أن التحرش بطفلة المعادي، ناتج عن الكبت.


وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه لا يمكن أن يصدق أن شخص عاقل وليس رجل دين أن يقول هذا الحديث، ويجد مبرر ومسوغ للتحرش بطفلة.

 

وتساءل الديهى، كيف لشيخ وإنسان أن يبرر التحرش بطفلة، ووجه حديثه لعالم الأزهر قائلا : "لو أنت صادق حط نفسك مكان البنت وأبوها وأمها"، مشددًا على أن التحرش ظهر منذ ظهور هؤلاء الذين يفكروا فقط بمنطقتهم الوسطى.

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