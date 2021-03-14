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محمد أبو العينين يدعو لإعداد ميثاق عمل جديد للجمهورية الثانية

الأحد 14/مارس/2021 - 09:52 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل النواب
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حمزة شعيب
عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، اليوم الأحد، في مجلس النواب مشيدا خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، بموقف وكيل مجلس النواب الداعم للدولة.

وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بيوم الشهيد من أن مصر تسير نحو إعلان الجمهورية الثانية كان بمثابة ضربة قاصمة لأهل الشر والمتربصين بمصر وأمنها.

ودعا النائب محمد أبو العينين، إلى أهمية وجود حوار مجتمعي من خلال مجلس النواب، وعقد لقاءات مع الخبراء والمتخصصين في الداخل والخارج ليكون هناك رؤية جديدة في الفترة المقبلة، وأن يكون هناك ميثاقًا جديدًا للعمل.

وأضاف "أبو العينين"، خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: "إننا نصر على أن ننتمي للدول الكبرى ونحقق أحلامنا لتنفيذ الحلم الكبير"، وتابع: "كنا نسمع الأخبار الملفقة ويكون مصدرها مدفوعا مأجورا ونعلمها جيدا".

وأوضح وكيل مجلس النواب: "علينا أن نقوم بحوار مع جميع دول العالم ولا نكون كرد فعل"، قائلا: "ثقوا أن هناك ناس محترمة في الخارج تحب تسمع وفيه ناس مأجورة وأكل عيشها الهجوم على مصر".

ولفت إلى ضرورة لفت النظر إلى المشروعات القومية الضخمة في العاصمة الإدارية، وما يحدث من مشروعات كبيرة في الصحة والتعليم وهي  رسالة موجعة لمن يكرهون مصر.
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