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رياضة

الدوري الإسباني.. غرناطة يهزم ريال سوسيداد 1 /0

الأحد 14/مارس/2021 - 09:42 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
فاز غرناطة على ريال سوسيداد 1 / 0 ضمن منافسات الأسبوع 27 في الدوري الإسباني.
 

أقيمت المباراة على ملعب لوس كارمينيس، وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح غرناطة، جيرمان سانشيز، في الدقيقة 52.


وبهذا الفوز يتقدم غرناطة بقيادة المدرب دييجو مارتينيز الى المركز الثامن برصيد 36 نقطة، ويمنع ريال سوسيداد من المنافسة على المراكز الأربعة الاولى.


ويستقر سوسيداد في المركز الخامس برصيد 45 نقطة.


ويواجه سوسيداد نادي برشلونة صاحب المركز الثالث في مباراته التالية في جدول الدوري يوم السبت القادم، بينما يواجه غرناطة نادي فالينسيا صاحب المركز  12 .
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