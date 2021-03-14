طارق صابور يكشف دعم الدولة لـ 2 مليون مواطن من أصحاب الحرف اليدوية









وقال صابور خلال حواره مع "اكسترا نيوز"، أن الدولة بها حوالى 2 مليون حرفى، من أصحاب الحرف اليدوية، والتى موروث ثقافى للدولة المصرية.





وتابع: مستشار تنمية المعارض بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة،أن المعارض هى المنفذ الأكبر لتسويق منتجات الحرف اليدوية.









وأكد مستشار تنمية المعارض بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجهة بضرورة الاهتمام بالمعارض وزيادة أعدادها لخدمة أصحاب المهن اليدوية.

قال طارق صابور مستشار تنمية المعارض بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أن جهاز تنمية المشروعات يقدم كل الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.