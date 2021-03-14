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رياضة

رئيس الزمالك السابق يكشف موقفه من خوض انتخابات النادي المقبلة

الأحد 14/مارس/2021 - 09:57 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير


أكد الدكتور محمد عامر، عضو لجنة الحكماء بنادي الزمالك، أنه لا يحب خوض إنتخابات نادي الزمالك، لأنها يكون لديها تربيطات وتجهيزات، وأنا لا أحب خوض هذه التجربة وأتمني التوفيق لأي رئيس يأتي لرئاسة نادي الزمالك.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن": "أنه يخشي غدر الإنتخابات ولا يحب حدوث أي سقوط عن طريق أطراف قريبة، وأنه يرفض رحيل مدرب الزمالك جايمي باتشيكو، وأنه لا يستحق الرحيل وهو مدرب جيد وخسر مباراة واحدة أمام الترجي وكان الخسارة بسبب التحكيم، وانه يريد أن يكون هناك حكمة من أجل إعطاء للمدير الفني الرؤية الكاملة من أجل تصحيح الأوضاع".

يذكر أنه خرجت إشاعات تفيد بقرب تعاقد الزمالك مع مدرب الفريق السابق باتريس كارتيرون والذي يقود تدريب فريق التعاون السعودي حاليا.

وكان كارتيرون يقود تدريب الزمالك العام الماضي ورحل بشكل مفاجئ عن الفريق.

وخسر الزمالك أمام الترجي في المباراة الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا بثلاثية مقابل هدف ليتأزم موقف الفريق في البطولة الأفريقية.
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