للمرة الثانية خلال أسبوع .. إصابة ساكن في العقار المنكوب بالغردقة

أصيب جرجس كمال، اليوم الأحد، في انهيار جزء من سقف شقة سكنية بأحد عقارات أبو عشرة بمدينة الغردقة، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج.

كانت غرفة عمليات مرفق إسعاف البحر الأحمر، تلقت بلاغًا من أهالي منطقة أبو عشرة بالغردقة، بانهيار جزء من سقف شقة سكنية بأحد عقارات منطقة أبو عشرة بالغردقة، وتبين إصابة جرجس كمال 48 عامًا، بخلع فى مفصل الكتف وكسر في اليد اليمنى، وتم نقله لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج.

جدير بالذكر أن نفس العقار تعرض لانهيار خلال الأسبوع الماضي قبل أن يقرر محافظ البحر الأحمر إخلاء العقار بالكامل من السكان حرصًا على سلامتهم، وتشكيل لجنة هندسية فورًا لدراسة أسباب سقوط جزء من السقف، كما وفى شقق سكنية بديلة لسكان العقار لحين انتهاء المعاينات الفنية والتأكد من سلامة المبنى.

إلا أنه أثناء عملية الترميم شهدت انهيارًا جزئيًا ثانيًا أسفرت عن زوج المصابة سماح مسعد جرجس، والتى أصيبت خلال الأسبوع الماضي مع بداية الانهيار.

وكان اللواء عاطف وجدى، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، عقد امس السبت، اجتماعا بسكان العمارة المتضررين من انهيار سقف إحدى الوحدات السكنية بها، لإطلاعهم على اخر الخطوات فى عنلية الترميم، إلا ان عدد من السكان لم يلتزم بقرار الإخلاء وعادوا للعقار مرة أخرى.