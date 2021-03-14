ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد عام من قتلها.. مظاهرات تجتاح مدنا أمريكية للمطالبة بالعدالة لـ المواطنة السمراء بريونا تيلور | صور

الأحد 14/مارس/2021 - 09:55 م
على صالح
تظاهر محتجون في عدد من المدن في أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بالعدالة في الذكرى السنوية الأولى لوفاة بريونا تايلور حيث كرمت عائلتها إرثها في لويزفيل بولاية كنتاكي.

وطالب المتظاهرون بإصلاحات في العدالة والشرطة أثناء احتجاجهم في مدينة نيويورك وأتلانتا ولويزفيل وغراند رابيدز بولاية ميشيغان.

تيلور، امرأة سوداء تبلغ من العمر 26 عامًا، توفيت في 13 مارس 2020 عندما أطلق عليها الضباط النار وقتلت بالخطأ خلال مداهمة فاشلة لشقتها.

وأصبحت وفاة تايلور وجورج فلويد ، وهو رجل أسود مات تحت ركبة شرطي في مينيابوليس ، محور موجة من الاحتجاجات العام الماضي ضد انتهاكات الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة.

وقادت تاميكا بالمر والدة تايلور المئات في مسيرة خلف لافتة أرجوانية كبيرة عليها رسم توضيحي لوجه تايلور ، وهم يهتفون "لا عدالة ولا سلام"

وقالت عمة تايلور ، بيانكا أوستن ، التي كانت ترتدي سترة فني الطوارئ الطبية الخاصة بابنة أختها: "العيون على لويزفيل ، كنتاكي ، اليوم ، دعونا نظهر لأمريكا كيف يبدو المجتمع".

وتحدث أوستن من منصة أقيمت في جيفرسون سكوير بارك ، والتي أصبحت مركزًا مرتجلًا للمتظاهرين خلال أشهر من المظاهرات الصيف الماضي.

وتم إقامة نصب تذكاري في الهواء الطلق مع جدارية وملصقات وأعمال فنية وتذكارات أخرى تكريما لحياة تايلور، ووزع بعض المنظمين الطعام أثناء القاء الخطب.

وكرر النشطاء، المحاطين بلوحات جدارية مرسومة باليد لتايلور، نداءات لاتهام ضباط الشرطة الذين قتلوا المرأة السوداء خلال مداهمة شقتها.

وقال بنجامين كرومب، المحامي الذي يمثل عائلة تايلور، أمام حشد من المئات في لويزفيل بولاية كنتاكي، لقد حصلنا على واحدة للأمريكيين السود وواحدة للأمريكيين البيض،"يجب أن نحقق العدالة لجميع شعبنا في أمريكا".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتدت 120 قيراطًا من الألماس.. ياسمين صبرى تثير الجدل بأنوثتها.. صور

بعد إطلاقها رسميا.. كل ما تريد معرفته عن شيري تيجو 8 موديل 2021 الجديدة | صور

نشرة الصحة والمرأة .. دواء للإكزيما لعلاج فيروس كورونا .. علاجات منزلية أثناء فترة العزل المنزلي