بعد عام من قتلها.. مظاهرات تجتاح مدنا أمريكية للمطالبة بالعدالة لـ المواطنة السمراء بريونا تيلور | صور

تظاهر محتجون في عدد من المدن في أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بالعدالة في الذكرى السنوية الأولى لوفاة بريونا تايلور حيث كرمت عائلتها إرثها في لويزفيل بولاية كنتاكي.





وطالب المتظاهرون بإصلاحات في العدالة والشرطة أثناء احتجاجهم في مدينة نيويورك وأتلانتا ولويزفيل وغراند رابيدز بولاية ميشيغان.





تيلور، امرأة سوداء تبلغ من العمر 26 عامًا، توفيت في 13 مارس 2020 عندما أطلق عليها الضباط النار وقتلت بالخطأ خلال مداهمة فاشلة لشقتها.





وأصبحت وفاة تايلور وجورج فلويد ، وهو رجل أسود مات تحت ركبة شرطي في مينيابوليس ، محور موجة من الاحتجاجات العام الماضي ضد انتهاكات الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة.





وقادت تاميكا بالمر والدة تايلور المئات في مسيرة خلف لافتة أرجوانية كبيرة عليها رسم توضيحي لوجه تايلور ، وهم يهتفون "لا عدالة ولا سلام"

وقالت عمة تايلور ، بيانكا أوستن ، التي كانت ترتدي سترة فني الطوارئ الطبية الخاصة بابنة أختها: "العيون على لويزفيل ، كنتاكي ، اليوم ، دعونا نظهر لأمريكا كيف يبدو المجتمع".

وتحدث أوستن من منصة أقيمت في جيفرسون سكوير بارك ، والتي أصبحت مركزًا مرتجلًا للمتظاهرين خلال أشهر من المظاهرات الصيف الماضي.



