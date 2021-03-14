افعل ولا تفعل: نصائح بسيطة للحفاظ على مجموعة السكاكين الخاصة بك

إن امتلاك مجموعة من السكاكين للتقشير والتقطيع والتقطيع إلى شرائح يمكن أن يحقق حلمك في أن تصبح طاهًا منزليًا.

"ومع ذلك ، فإن الاستثمار في مجموعة جيدة من السكاكين لا يقل أهمية عن العناية بها بشكل صحيح. لا يمكن أن يؤدي استخدام العناية الصحيحة بالسكين إلى زيادة طول عمرها فحسب ، بل يمكن أن يؤثر على أدائها أيضًا. إلى جانب ذلك ، يمكن أن يكون السكين البليد خطيرًا ومن المرجح أن يتسبب في إصابة أكثر من إصابة حادة

بعض النصائح البسيطة للحفاظ على سكاكينك في حالة جيدة وزيادة عمرها الافتراضي.

امسح السكين وقم بتخزينه: افعل ذلك بعد الانتهاء من استخدام السكين مباشرة. هذا مهم لأن ترك السكين المستخدم كما هو سيسمح بتجمع بقايا الخضار والفاكهة والأسماك واللحوم عليها. سيعزز ذلك نمو البكتيريا الضارة التي يمكن أن تدخل جسمك لاحقًا. أظهرت دراسة أجرتها جامعة جورجيا أن الأواني يمكن أن تنشر البكتيريا مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا بين أنواع مختلفة من المنتجات ، مما قد يؤدي إلى التسمم الغذائي.





غسلها يدويًا وتجفيفها بشكل صحيح: تنتج غسالات الأطباق قدرًا كبيرًا من القوة لتنظيف الأواني. يمكن أن يضر ذلك بسكينك ويقلل من حافته وحدته. اغسل سكاكينك يدويًا دائمًا بصابون الأطباق اللطيف. لا تستخدم ضمادة فرك ، كن حذرًا أثناء غسل الشفرة. في البداية ، قد ترغب في استخدام زوج من القفازات لحفظ أصابعك. لا تستخدم الصابون مع خلاصات الحمضيات أو التبييض لأنها يمكن أن تسبب الصدأ. اشطف السكين وجفف المنشفة على الفور. تأكد من تجفيف كل الماء والرطوبة من حافة القطع الحادة قبل تخزينها بعيدًا.

تجنب ترك السكاكين في الحوض أو في درج الأدوات: حواف السكين حادة ويمكن أن يؤدي الاحتكاك بالسطح باستمرار إلى جعله غير حاد. إذا تركت السكين في حوض المطبخ قبل الغسيل أو في درج الأدوات بعده ، فمن المحتمل أن تحك شفراته بالأواني الأخرى باستمرار. في حين أن هذا قد يسبب جروحًا وعلامات على الأواني ، إلا أنه أكثر ضررًا للسكين لأنها قد تفقد حدتها وفائدتها.





استخدم لوح التقطيع: إنهم أفضل صديق لسكينك مدى الحياة. كما يوحي الاسم ، فإن الغرض من أداة المطبخ هذه ليس فقط تنظيم عملية التقطيع الخاصة بك ولكن أيضًا لتوفير وسادة للشفرات الحادة لسكينك. هذا لأنه إذا اصطدمت الشفرات بسطح من الغرانيت باستمرار ، فقد تنبعج الشفرات. إذا كنت تستخدم يديك كقاعدة ، فمن المحتمل أن تصيب نفسك. اختر لوح تقطيع خشبي ، خاصة للحوم واللحم ، لتتمكن من تنظيفها بسهولة وتجنب انتقال البكتيريا الضارة.

شحذ السكين من وقت لآخر: بقدر مهارات الفرم والطبخ ، اصقل أفضل صديق لك ، سكينك ، من حين لآخر. سيوفر لك هذا مجموعة من المشاكل - من الإصابة إلى الإحراج. اشحذ سكينك مرة واحدة سنويًا إما في المنزل باستخدام حجر السن أو طلب المساعدة المتخصصة.