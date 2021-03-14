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الوضع الوبائي متذبذب.. الصحة تكشف عن طوق النجاة الحقيقي لمواجهة كورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 09:51 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن هناك العديد من المواطنين قاموا بالتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بـ لقاح كورونا، معقبا: ما يقارب من 400 ألف مواطن قاموا بالتسجيل على الموقع .

واضاف"عبد الفتاح" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، لدينا ما يقرب من 40 مركز تطعيم على مستوى الجمهورية، وعملية التطعيم تتم بالفعل ولكن ببطيء إلى حد ما.

وأكمل: البطء يعود إلى تخوف المواطنين وأن الأمر مازال جديد، منوها إلى أن الفرق بين التسجيل على الموقع الإلكتروني والحصول على اللقاح لا يتخطى أسبوع.

وناشد المواطنين قائلا: "لو بتشتكي من أي أعراض ابعت رسالة إلى 1440 الخاص بالوزارة، وهيكون معاك فريق مختص وهيحدد هل تتوجه إلى المستشفى أو يتم عزلك منزليا".

وأوضح، أن أرقام الإصابات الخاصة بفيروس كورونا مازالت متذبذة، وحاليا يوجد زيادة طفيفة ولكنها لا تدعو للقلق.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، لأنها هى طوق النجاة، من أزمة كورونا والبعض أصبح يستهتر بالمرض ولا يتوجه إلى مستشفيات وزارة الصحة من أجل الحصول على البروتوكول الصحيح.
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