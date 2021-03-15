برلماني: فئات محدودي ومتوسطي الدخل عانوا طويلا من الأزمة السكنية

قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن فئة محدودي الدخل عانت على مدار فترات طويلة من الأزمة السكنية وعدم قدرتهم على تملك وحدات سكنية بسبب عدم مقدرتهم المالية لتحمل التكلفة.





وأضاف "سلطان" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على أن الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الراهنة، وجهت إهتمام كبير من أجل توفير حقوق جميع الفئات من المواطنين، كما عملت على توفير حياة كريمة لهم في كافة المجالات سواء صحية او إقتصادية او إجتماعية أو سكنية.





وأشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بإهتمام الرئيس السيسي بالفئات الأكثر إحتياجا والعمل على دعمهم وإعطائهم حقوقهم كاملة، لافتا إلى أن التوجيه الرئاسي للبنك المركزي وقيامه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، سيساهم بشكل كبير في حل عجز هذه الفئة، وتيسير تملكهم هذه الوحدات وذلك من خلال القروض طويلة الأجل والفائدة المخفضة.





جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %.





جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، و جمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، و رامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، و مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسان راضي بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".

وعرض محافظ البنك المركزي جهود البنك في الفترة الماضية، خاصةً خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي، حيث أثنى الرئيس في هذا الإطار عل أداء البنك المركزي الذي جاء متناغمًا مع كافة المؤسسات الحكومية ومواكبًا للتوجه الاقتصادي العام للدولة.





كما تم استعراض نتائج المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام ٢٠١٥ الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي ٢٣٤ مليار جنيه، استفادت منها مليون و ٢٦٠ ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالي مليون فرصة عمل، وقد وجه السيد الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم.