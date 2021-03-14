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اقتصاد

رءوف: إطلاق نظام جديد للتمويل العقاري يسهم في تنشيط السوق

الأحد 14/مارس/2021 - 10:59 م
آية الجارحي
قال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن برنامج جديد للتمويل العقاري يساهم في تنشيط السوق العقاري، لان هناك مشاكل في توفير سيولة لدى الافراد لشراء وحدات سكنية.

وأضاف سمير رؤوف في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن شراء الوحدات السكنية من خلال القروض طويلة الاجل والتي تصل إلى 30 سنة بفائدة 3%، يساهم في زيادة الطلب على العقار.

وتابع الخبير الاقتصادي : وبالتالي احتواء الفقعة التي حدثت نتيجة ارتفاع اسعار العقار خلال الفترة الماضية ، مطالبا البنك المركزي بتوضيح كيفية الاستفاده من المبادرة.

ووجه الرئيس بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

وذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.

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