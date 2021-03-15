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تعليم

بداية الشهر المقبل.. آخر فرصة للحصول على المنح المقدمة من جامعة "أكاديمية دبلوماسية أذربيجانية"

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:02 ص
التعليم العالي
التعليم العالي
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نهلة الشربيني
أعلنت الإدارة العامة للبعثات عن أفادت سفارة جمهورية أذربيجان بالقاهرة بأن جامعة أكاديمية دبلوماسية أذربيجانية، وأعلنت عن منح لقبول الطلاب لدرجة البكالوريوس والماجستير لعامى2021-2022.

واوضحت الإدارة أن التخصصات للبكالوريوس كالآتى:

- العلاقات الدولية والاجتماعية

- العلاقات الدولية

- إدارة الأعمال

- الإقتصاد

- علوم الحاسب

- هندسة الحاسوب

- تكنولوجيا المعلومات

كما اشارت إلى أن التخصصات للماجستير كالآتى:

- السياسة الاجتماعية

- العلاقات الدولية والدبلوماسية

-إدارة الأعمال

- إدارة تعليم

واكدت أن آخر موعد للتقديم هو 1/4/2021، كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن المنح المقدمة من خلال الموقع الالكترونى التالى :ـ

https://ssb-prod.ec.ada.edu.az/PROD/bwskalog.p_DisploginNon?612776828579
https://www.ada.edu.az/en/admissions/financial-aid

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن تنفيذ هذه المنح.

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وكانت قد اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفاد المكتب الثقافى المصرى  بروما  بأن جامعة SCUOlA NORMALE DI PISA ببيزا  قد فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه  للعام الأكاديمى 2021/2022 ومنها عدد 5 منح مخصصة للسادة الدارسين الحاصلين على شهادات جامعية من خارج ايطاليا.



بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:
https://www.sns.it/en/admissions/phd/how-to-apply-for-the-phd-courses

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح
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