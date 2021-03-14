غرامة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين بـ سب وقذف محافظ الإسماعيلية على فيسبوك

أمرت نيابة الإسماعيلية مساء اليوم، الأحد، بإخلاء سبيل المتهمين بـ سب وقذف محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة بكفالة 5 آلاف جنيه.





واستمعت النيابة العامة علي مدار اليوم، الأحد، إلى أقوال اثنين من المتهمين في التهم الموجهة إليهما من سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وسب وقذف مسئول عام بالدولة.





وتقدم اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، ببلاغ رسمي لنيابات الإسماعيلية، طالب فيه بالتحقيق مع عدد من الأشخاص لسبه على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.





واستمعت النيابة لأقوال كلا من نبيل محمود، ونادر الشافعي، بعد طلب النيابة حضورهما بشكل رسمي لسراي النيابة صباح اليوم، وتطوع عدد من المحامين للدفاع عن المتهمين، وحضور التحقيق معهم.