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وزيرة الثقافة: عودة أنشطة معارض الكتاب بالمحافظات

الأحد 14/مارس/2021 - 10:20 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
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حمزة شعيب
قالت الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن مهرجان الأقصر للسينما ينطلق 26 من الشهر الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة، لافتة إلى أن دولة السودان ضيف شرف المهرجان.

وأضافت "عبد الدايم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أنشطة معارض الكتاب بالمحافظات ستعود قريبًا، ونبدأ بمعرض الإسكندرية".

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن لجنة المهرجانات ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لتحديد الخطة المستقبلية.

ولفتت إلى أن القرار الجديد ينطبق على العروض المسرحية في الأماكن المفتوحة.

وأوضحت أن إمكانات الوزارة مسخرة بشكل كامل لدعم أنشطة قصور الثقافة بالمحافظات، لافتة إلى أن العاصمة الإدارية ستشمل «شارع الفن» الذي يضم مكتبات.

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