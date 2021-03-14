الشابورى يكشف أهمية تبطين وتأهيل الترع.. فيديو

إجمالي أطوال الترع في جمهورية مصر العربية 33500 كيلو متر ومصارف 20000 ألف كيلو متر.



وأضاف الشابورى، خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الترع منذ إنشائها فى عهد محمد علي، حتى العام الماضى لم يكن يتم صيانتها إلى قليلا لذا قررت الدولة تأهيل كافة الترع على مستوى الجمهورية.





وأوضح رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى بوزارة الري، أنه بعد دراسة الترع تم تقرير تأهيل الـ 7000 كيلو متر ترع الأولى بالصيانة.





وقال رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى بوزارة الري، أن مشروع تبطين الترع، يساهم فى توزيع عادل للمياه.









قال المهندس سامى الشابورى، رئيس الإدارة المركزية لصيانة الترع بوزارة الري،