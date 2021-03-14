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توك شو

أتمنى لهم الشفاء.. محمد الباز يعلق على إصابة عماد الدين حسين وزوجته بكورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 10:25 م
عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
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إسراء صبري
قال الإعلامي محمد الباز، إن الكاتب عماد الدين حسين وزوجته تعرضا للإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الإعلامي محمد الباز، أثناء تقديمه برنامج "آخر النهار"، أدعو له ولزوجته بالشفاء العاجل.

وكان عماد الدين حسين، كتب في منشور له على "فيس بوك"، "قدر الله وما شاء فعل. والحمد لله علي كل شئ.. اصبت انا وزوجتي نهال لطفي  واولادي بكورونا. نحتاج منكم جميعا الدعوات القلبية الخالصة بالشفاء".

وتابع "اعذورني مقدما فلن أكون قادرا على الرد علي الاتصالات الهاتفية. حتى تمر هذه المحنة بسلام وباقل الاضرار. خلوا بالكم من نفسكم.  الصحة شئ مهم جدا لا ندركه الا عندما نفقده".
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