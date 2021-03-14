علامات تدل على تقدم العمر لا يعرفها كثيرون .. وأهم طرق التغلب عليها

من اكثر الاشياء التى يخافها البعض هى علامات الشيخوخة والتقدم فى العمر حيث تجعل المظهر عام سئ وتختفى علامات الجمال شيئا فشيئا .

قدم موق " برايت سايد " مجموعة من التغيرات غير الواضحة لأجزاء معينة من أجسامنا والتي تحدث مع تقدمنا ​​في السن و بعض النصائح التي يمكن أن تساعد على إبطاء عملية الشيخوخة.





الرموش

يتناقص مستوى هرمون الاستروجين ، ، تدريجيًا مع تقدم العمر، وهو الهرمون المسؤول عن شباب وصحة بشرتك وشعرك إنه يؤثر على رموشك أيضًا فهي تصبح أقصر وأخف وزنًا وأكثر هشاشة.





كيفية الوقاية منه:

لتجنب ذلك ، يوصي الخبراء بإزالة مكياج العيون قبل الذهاب إلى الفراش وعدم استخدام أداة تجعيد الرموش في كثير من الأحيان لأن التجعيد القوي يمكن أن يضر بالشعر الهش على الجفون بل ويقصفه. إذا ضعفت رموشك بمرور الوقت ، يمكن أن تساعد المكيفات والأمصال المغذية في استعادة حالتها.





الحاجبان

يصبح الحاجبان اقل سمكا وكثافة مع التقدم فى العمر مما يفسد اطلالة الوجه بشكل واضح.

كيفية الوقاية منه:

يمكنك إعادة حواجبك إلى ما كانت عليه من قبل بمساعدة المنتجات المتاحة التي يمكن العثور عليها في المنزل ، أو إجراءات التجميل المهنية. في المنزل ، ستحتاج إلى قلم رصاص بظل مناسب وفرشاة جيدة وهلام مثبت، ولكن إذا كنت ترغب في تصحيح الموقف بطريقة أكثر جذرية ولها تأثير طويل الأمد ، فاختر تقنية microblading للحواجب، ومع ذلك قبل أن تقرر القيام بهذا الإجراء ، يجب عليك استشارة طبيب الأمراض الجلدية لتجنب المضاعفات المحتملة.





الشعر

الشعر الرمادي او الابيض هو أحد أكثر علامات الشيخوخة وضوحًا، ولكن بصرف النظر عن ذلك ، يتغير سمك الشعر وبنيته أيضًا مع تقدم العمر، يصبح الشعر أرق وأخف وزنا ، وتتوقف العديد من البصيلات عن إنتاج شعر جديد، ونتيجة لذلك تقل كمية الشعر وتصبح فروة الرأس أكثر وضوحًا.





كيفية الوقاية منه:





لا يمكنك العودة بالزمن إلى الوراء ، لكن يمكنك إبطاء عملية شيخوخة شعرك للقيام بذلك ، اختر المنتجات المناسبة ولا تنس الترطيب والتغذية ، ولا تستخدم الكثير من الشامبو ، وحاول غسل شعرك مرتين على الأقل في الأسبوع.





الأنف

السبب في نمو طول أنفنا وتدليها مع تقدم العمر هو شد الجاذبية اللانهائي والانهيار التدريجي للبروتينات والكولاجين والإيلاستين في بشرتك ، خاصة في طرف الأنف.





كيفية الوقاية منه:

على الرغم من أن هذه العملية طبيعية تمامًا لا تقلقى يمكنك تصحيح شكل أنفك دون أي إجراءات ضارة، فقط استخدمي كونتور بسيط .





الشفاه

تصبح شفاهنا أرق مع تقدم العمر ، هذا لأن أجسامنا تبدأ في إنتاج كمية أقل من الكولاجينهذه المادة مسؤولة عن قوة ومرونة الجلد وتعطي شكل الشفاه. يساهم الضوء فوق البنفسجي أيضًا في هذه العملية له تأثير ضار على حالة بشرتك ككل.





كيفية الوقاية منه:





يمكنك حماية شفتيك من الآثار السلبية للشمس باستخدام مرطب وأحمر شفاه يحتويان على مرشحات للأشعة فوق البنفسجية ولإعادة شفتيك إلى مظهرها الجديد ، اختاري المكياج الدائم ومع ذلك ، قبل تحديد موعد لهذا الإجراء ، ادرس بعناية الآثار الجانبية المحتملة وتأكد من حصول الاختصاصي على شهادته.





الحوض

تشير الدراسات إلى أن حوض المرأة يضيق مع تقدم العمر، تنمو عظام هذا الجزء من الجسم عندما تكون المرأة لا تزال صغيرة ، ولكن بمجرد أن تصل إلى ذروة الخصوبة ، تنعكس العملية. لذا فإن حوض المرأة التي تجاوزت السبعين من العمر أضيق بحوالي 8٪ من حوض امرأة في منتصف العمر.









كيفية الوقاية منه:

للأسف ، لا يمكنك فعل أي شيء حيال ذلك و السبيل الوحيد للخروج هو الحفاظ على صحة عظامك لأطول فترة ممكنة.

للقيام بذلك ، عليك مراجعة نظامك الغذائي عن طريق تناول المزيد من الخضروات الطازجة والأطعمة الغنية بالبروتين والكالسيوم ويمكن أن تساعد تمارين القوة المنتظمة أيضًا في تقوية عظامك.





أقدام

تؤدي التغيرات الهرمونية المرتبطة بالعمر إلى زيادة سماكة الطبقة الخارجية من الجلد (الطبقة القرنية) بالإضافة إلى ذلك ، يصبح النسيج تحت الجلد أرق مع تقدم العمر، نتيجة لذلك يصبح الجلد جافًا ومشدودًا هذا صحيح بشكل خاص في منطقة القدمين: يصبح الجلد خشنًا ومتقشرًا ومغطى بالشقوق.





كيفية الوقاية منه:





استخدم مرطبًا يوميًا لمنع التقشر والشد. بالنسبة إلى مسامير اللحم فيمكن أن لاختصاصي التجميل أو جراح العظام ان يساعدك ببعض العلاجات.





الركبتين

يجب أن تتحرك ركبتيك كثيرًا ، لذا فليس من المستغرب أن يمتد الجلد عليها بالإضافة إلى ذلك تضعف عضلات وأربطة الركبة مع تقدم العمر ، مما يؤثر على مظهر الساقين ويسبب الألم وعدم الراحة.





كيفية الوقاية منه:

لسوء الحظ ، من المستحيل أن تجعل ركبتيك تبدو أصغر سنًا، ولكن يمكنك منع الشيخوخة عن طريق تقوية العضلات بمساعدة القرفصاء والمشي المنتظم وركوب الدراجات.





الإبطين

يمكن أن تكشف منطقة الإبطين عن عمرك أيضًا الجلد هناك حساس للغاية ويفقد مرونته في وقت مبكر جدا.





كيفية الوقاية منه:

بدلًا من إخفاء كتفيك تحت الملابس ، حاولي تأخير ترهل جلد الإبط لأطول فترة ممكنة، تتطلب منطقة كتفك نفس مستوى التمرين الذي تتطلبه عضلات البطن، لذلك لا تنس التركيز على هذا المجال عند ممارسة الرياضة، لتقوية العضلة ثلاثية الرؤوس ، حاول القيام بتمارين الضغط وغيرها من تمارين بناء ثلاثية الرؤوس .



