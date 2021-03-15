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إلهام أبو الفتح
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الإثنين 15 مارس 2021 - 48 : 05 ص
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اقتصاد
اقتصاد السعودية .. 20 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الإحترازية خلال أسبوع
الإثنين 15/مارس/2021 - 05:16 ص
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قسم الاقتصاد
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