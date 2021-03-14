بحضور الخشت والمتيني.. فعاليات تدريب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات.. فيديو وصور

شهد اليوم الأحد الموافق ١٤ من مارس الجاري، فعاليات اليوم الرابع من برنامج تدريب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر.





ويتم تقديم هذا البرنامج في إطار التعاون بين الأكاديمية ووزارة التعليم العالي، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في مجال التدريب، والذي تم انعقاده منذ يوم ١١ من مارس وحتي يوم ١٥ من مارس.





وشارك في البرنامج نخبة من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ومنهم دكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ودكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ودكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.





وتحدثت الدكتورة رشا، المدير التنفيذي للأكاديمية، إلي عدسة "صدي البلد"، قائلة أن هذا البرنامج يعد من أهم البرامج التي تم إقامتها داخل الأكاديمية، فهو يستهدف أعضاء مجلس الأعلى للجامعات، وحضر علي رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي.





وتابعت أن هذا البرنامج هو رسالة لكل مصري، توضح أن التعليم هو السبيل الوحيد للترقي والتنمية، ويهدف البرنامج لزيادة المهارات لدي أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، مثل: كيفية التعامل مع الإعلام، والخطاب السياسي وكيفية القاؤه وتحضيره.





وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الأكاديمية مؤسسة متميزة تقدم أنواع مختلفة في التدريب، ويهدف البرنامج لتنمية مهارات التواصل الفعال، وإدارة المشروعات، والتعامل مع وسائل الإعلام، وذلك من أجل رفع مستوي الكوادر في مصر.





وأضاف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن الدورة تم تنظيمها بشكل محكم للغاية، والمواضيع التي تم التطرق إليها داخل البرنامج في غاية الأهمية، وتساعد علي تجنب الأخطاء في التعامل رغم حدوثها دون عمد.





وأشار الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن العلم ليس له سقف أو حدود، فيتم الاستفادة والتعلم الجديد كل يوم، ويتم التفاعل مع أعضاء المجلس والمدربين داخل البرنامج، وذلك يدل علي اهتمام الدولة بثقل مهارات قيادتها في كل المجالات، ومنها قيادات التعليم العالي.