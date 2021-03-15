وكيل رياضة الشيوخ يشيد بتوجيه الرئيس بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لمحدودي الدخل

أشار النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى حرص الدولة الدائم على الإهتمام بمحدودي الدخل وتوفير حياة كريمة لهم، موضحا ان هذه الفئات من المواطنين لم يكونوا من قبل ضمن إهتمامات الدولة، لذلك نرى حاليا ان الدولة تبدأ بهم في مبادراتها من أجل الحصول على كافة حقوقهم.





وثمن "دياب" في تصريحاته خاصة لـ"صدى البلد"، توجيه الرئيس السيسي بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %، لافتا إلى أن هذه القرارات دليل قوي على الإهتمام الكبير الذي يناله محدودي ومتوسطي الدخل.





وقال وكيل لجنة الشباب والرياضة بالشيوخ، أنه منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية، وهو يسعى لتحقيق البناء والتنمية ومواجهة التحديات والظروف الصعبة والضعف الذي شهدته مصر منذ فترة من الزمن.





جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %.





جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، و جمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، و رامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، و مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسان راضي بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".





وعرض محافظ البنك المركزي جهود البنك في الفترة الماضية، خاصةً خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي، حيث أثنى الرئيس في هذا الإطار عل أداء البنك المركزي الذي جاء متناغمًا مع كافة المؤسسات الحكومية ومواكبًا للتوجه الاقتصادي العام للدولة.





كما تم استعراض نتائج المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام ٢٠١٥ الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي ٢٣٤ مليار جنيه، استفادت منها مليون و ٢٦٠ ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالي مليون فرصة عمل، وقد وجه السيد الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم.