سوريا.. إصابات جراء ضرب صاروخي لمصفاة لتكرير النفط في ريف حلب

اندلعت حرائق كبيرة وأصيب عدد من الأشخاص إثر استهدافات جديدة لحراقات نفط بدائية في ريف محافظة حلب شمال غربي سوريا.





وذكرت وسائل إعلام محلية أن قصفا صاروخيا مجهول المصدر استهدف منطقة الحمران في ريف جرابلس الجنوبي الغربي مساء اليوم.





ونشرت صفحات إخبارية تسجيلات مصورة للحرائق التي اندلعت، وأظهرت احتراق بعض الصهاريج والشاحنات المخصصة لنقل النفط، وقالت إن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح.





وكانت المنطقة الواقعة تحت سيطرة الفصائل المدعومة من تركيا، شهدت في الخامس من الشهر الجاري سقوط صواريخ ما أدى إلى قتلى وجرحى، وأضرار كبيرة تمثلت باحتراق عدد كبير من الشاحنات والصهاريج.





وفي وقت سابق من اليوم أدى قصف صاروخي قالت وسائل الإعلام المحلية إن مصدره قوات سوريا الديمقراطية إلى مقتل امرأة وطفل في قرية الحمران.



