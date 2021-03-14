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رياضة

بسبب ضربة جزاء أرسنال.. مورينيو يهاجم التحكيم على طريقته الخاصة

الأحد 14/مارس/2021 - 10:28 م
مورينيو
مورينيو
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إسراء أشرف
هاجم جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، الحكم الذي أدار المباراة التي خسرها فريقه أمام أرسنال 2-1، في ديربي شمال لندن، مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال "مورينيو"، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" "لا يوجد حوارات للحكام عقب المباراة؟ هذا مؤسف".

وتابع: "قدمنا أداء سيئا للغاية في الشوط الأول، والخروج 1-1 لم يكن عادلًا".

وواصل: "كنا فقيرين للغاية، وسيئين دفاعيا،  لم يكن هناك شدة أو ضغط، بعض اللاعبين المهمين لم يقدموا المنتظر وكان الأمر سيئ حقًا".

وأضاف: "في الشوط الثاني لم يكن لدينا سوى مساحة لتحسين أدائنا وهو ما حدث، وهناك سؤال من المستحيل الإجابة عليه لعدم تحدث الحكام".

وتابع: "كانت المباراة تحت السيطرة في الشوط الثاني وبالتالي تعافينا، أجرينا تغييرات لمحاولة الفوز، و أتت ركلة الجزاء، ومن بعدها البطاقة الصفراء الثانية للاميلا، وفي آخر 20 دقيقة كنا نلعب منقوصين".

وواصل: "ما شاهدته من على مقاعد البدلاء هو مجرد شعور في البداية، أنا على بعد 40-50 مترًا، رأيت هذه اللعبة، يواجه الحكام مهمة صعبة في بعض الأحيان، لم أشتك ولكن عندما أشاهدها مرة أخرى على جهاز الأيباد أرى أن لا يوجد شئ".

وأتم: "إذا كان هناك شخص لديه وجهة نظر مختلفة، فيتوجب أن يكون مشجعًا كبيرًا لآرسنال من أصحاب التذاكر الموسمية، لحضور مباريات الفريق، إنه الوحيد الذي أوافق عليه لأنه يتحدث عن العاطفة، بخلاف ذلك لا أقبل وجهة نظر مختلفة كما هو واضح".
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