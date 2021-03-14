اكتشاف ثلاثة مدافع حربية يرجع تاريخها للقرن السابع عشر بنهر سافانا | صور

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه تم اكتشاف ثلاثة مدافع أثناء التجريف الروتيني لنهر سافانا يعتقد أنها من سفينة حربية بريطانية تم إحراقها عمدًا خلال الحرب الثورية.





كشف سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي عن الاكتشاف في صور نُشرت هذا الأسبوع ، بعد استعادة قطع مدفعية ما قبل الحرب الأهلية أثناء إزالة العوائق في النهر.





تشير الأبحاث الأولية إلى أن المدافع قد تكون مرتبطة بالسفينة الحربية تابعة للجيش البريطاني الذي تم إغراقها في النهر لمنع القوات الفرنسية من تقديم المساعدة للأمريكيين خلال الحرب الثورية.





وقال أحد مسؤولي " فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي `` كان هذا اكتشافًا مثيرًا بينما كنا نجري أعمال صيانة دورية لضمان بقاء نهر سافانا صالحًا للملاحة لبعض السفن الكبيرة القادمة '' .





واوضحت السفينة أن السفينة الحربية البريطانية لعبت دورًا رئيسيًا في غزو نيويورك ، حيث ساعدت في طرد جورج واشنطن من قاعدته المتمردة في المدينة والتي تمتد صعودًا وهبوطًا على نهر هدسون.





في عام 1779 ، كانت السفينة الغارقة تدافع عن معقل الموالين في سافانا ، بعد أن حولت قوات الملك جورج الثالث تركيزها إلى المسرح الجنوبي للحرب بعد خيبات الأمل المريرة في الشمال.